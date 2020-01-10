В Ірані назвали великою брехнею заяви про те, що літак українських авіаліній був збитий ракетою класу "земля-повітря".

Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що із заявою про “велику брехню“ виступив спікер іранського уряду Алі Рабі.

“Ніхто не візьме на себе відповідальність за таку велику брехню, як тільки стане відомо, що претензія була шахрайською“, – сказав він.

Також в Ірані назвали заяви про те, що літак був збитий, “психологічної операцією уряду США“.

“І ті, хто свідомо чи несвідомо підтримують це, тільки додають страждань сім’ям загиблих, використовуючи їх для досягнення своїх певних цілей“, – сказано в заяві.

Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.