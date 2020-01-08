Іран не передасть компанії Вoeing чорну скриньку літака Вoeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який розбився 8 січня.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву голови організації цивільної авіації Тегерана Алі Абедзаде.

Він також зазначив, що на даний момент невідомо, в яку країну Іран відправить скриньку, щоб можна було проаналізувати його дані.

Слід зазначити, що посольство України в Ісламській Республіці Іран видалило зі своєї заяви з приводу катастрофи літака Boeing-737 абзац, в якому в якості пріоритетної версії вказувалися технічні причини.

Так, спочатку посольство оприлюднило коментар, в якому вказувалося, що версії теракту і ракетної атаки не розглядаються.

“За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається”, – говорилося в першій версії повідомлення.

Згодом коментар зник із сайту посольства, а через деякий час знову з’явився, але вже в видозміненому вигляді. У диппредставництві тепер вказують, що причини катастрофи ще з’ясовуються, а будь-які заяви з цього приводу є неофіційними.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.