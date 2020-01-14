Про це повідомляється на сторінці в Twitter Бюро дослідження й аналізу безпеки цивільної авіації Франції.
“Триває дискусія між усіма зацікавленими сторонами розслідування. На даний момент Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації Франції не було запропоновано виконати розшифровку даних з “чорних ящиків““, – сказано в повідомленні.
Раніше з’явилася інформація, що Франція візьме участь в розшифруванні записів “чорних скриньок” літака МАУ. При цьому вказувалося, що самописці доставлять саме в цю країну.
ДОВІДКА. Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) – виконавчий орган Франції, французьке урядове агентство, відповідальне за розслідування авіаційних подій. Воно розробляє вимоги і рекомендації з безпеки польотів цивільної авіації на основі виконаних досліджень.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.