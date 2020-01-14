Іран офіційно не звертався до Франції з проханням розшифрувати "чорні ящики" з збитого українського літака.

Про це повідомляється на сторінці в Twitter Бюро дослідження й аналізу безпеки цивільної авіації Франції.

“Триває дискусія між усіма зацікавленими сторонами розслідування. На даний момент Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації Франції не було запропоновано виконати розшифровку даних з “чорних ящиків““, – сказано в повідомленні.

Раніше з’явилася інформація, що Франція візьме участь в розшифруванні записів “чорних скриньок” літака МАУ. При цьому вказувалося, що самописці доставлять саме в цю країну.

ДОВІДКА. Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) – виконавчий орган Франції, французьке урядове агентство, відповідальне за розслідування авіаційних подій. Воно розробляє вимоги і рекомендації з безпеки польотів цивільної авіації на основі виконаних досліджень.