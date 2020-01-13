Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Іран не намагається перекласти провину на США за збитий літак українських авіаліній.

Про це він розповів українській службі BBC.

“Вони визнають (відповідальність. – Ред.) на найвищому рівні“, – сказав Пристайко.

За словами міністра, довгі пояснення з приводу напружених відносин з США було присутнє на рівні спілкування з керівником іранської військової авіації.

“Але що я бачу і що ми визнаємо – на вищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не тільки нам і “постраждалим країнам“, але і всьому міжнародному співтовариству, що ніхто не уникне покарання“, – розповів він.