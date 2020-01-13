Про це він розповів українській службі BBC.
“Вони визнають (відповідальність. – Ред.) на найвищому рівні“, – сказав Пристайко.
За словами міністра, довгі пояснення з приводу напружених відносин з США було присутнє на рівні спілкування з керівником іранської військової авіації.
“Але що я бачу і що ми визнаємо – на вищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не тільки нам і “постраждалим країнам“, але і всьому міжнародному співтовариству, що ніхто не уникне покарання“, – розповів він.
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- 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.