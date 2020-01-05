Іран оголосив про остаточний вихід зі Спільного всеосяжного плану дій по врегулюванню його ядерної програми.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Відзначається, що про вихід з ядерної угоди оголосили на іранському державному телебаченні в зв’язку з загибеллю генерала Касема Сулеймані від американського авіаудару.

“Уряд Ісламської Республіки Іран в своїй заяві оголосив про п’ятому і останньому кроці по скороченню зобов’язань Ірану відповідно до СВПД. ​​Ісламська Республіка Іран більше не пов’язана будь-якими обмеженнями в операціях”, – йдеться в заяві іранської влади.

Згідно з цією угодою, Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібно уран з вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.