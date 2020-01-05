Про це повідомляє агентство Associated Press.
Відзначається, що про вихід з ядерної угоди оголосили на іранському державному телебаченні в зв’язку з загибеллю генерала Касема Сулеймані від американського авіаудару.
“Уряд Ісламської Республіки Іран в своїй заяві оголосив про п’ятому і останньому кроці по скороченню зобов’язань Ірану відповідно до СВПД. Ісламська Республіка Іран більше не пов’язана будь-якими обмеженнями в операціях”, – йдеться в заяві іранської влади.
Згідно з цією угодою, Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібно уран з вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.
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- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.