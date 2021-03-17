Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сайт іранського відомства.

Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”.

“Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО … поблизу Тегерану, і в нього було випущено дві ракети”, – йдеться у звіті.