Про це повідомляє Reuters з посиланням на сайт іранського відомства.
Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”.
“Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО … поблизу Тегерану, і в нього було випущено дві ракети”, – йдеться у звіті.
- 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 30 грудня уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.