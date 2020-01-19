Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA, передає Reuters.

Відзначається, що Іран самостійно спробує дослідити чорні ящики.

“Ми намагаємося розшифрувати чорні ящики тут, в Ірані. Інакше – передамо їх в Україну або Францію, але поки не прийняли рішення відправити їх в іншу країну”, – розповів директор з розслідування нещасних випадків в Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар.

18 січня іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран передасть Україні бортові самописці з літака Boeing 737-800 МАУ. Тоді Хасан Резайфар нібито сказав, що в Ірані чорні ящики не розшифровувати.

Раніше в Офісі Генпрокурора України повідомляли про складнощі з доступом до доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані. Зазначалося, що іранська сторона дала неофіційну згоду на дослідження чорних скриньок в Україні в лабораторії КПІ (Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”). Водночас 15 січня у нашу країну так і не прилетів іранський експерт. Саме після його прибуття і перевірки умов лабораторії скриньки могли передати Україні.

У зв’язку з цим в Офісі Генерального прокурора повторно вимагали від Ірану передати чорні скриньки.