Іран відправив до Франції бортовий самописець зі збитого 8 січня українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Військовий прокурор Тегерана Голам Аббас Торкі вказав, що відправлений самописець “серйозно пошкоджений” і для його розшифровки необхідно “складне технічне обладнання”.

Агентство відзначає, що іранські експерти не змогли отримати необхідне спеціальне обладнання для самостійної розшифровки записів через діючі американські санкції.

Раніше французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що технічні роботи по розшифровці записів з чорного ящика розпочнуться 20 липня.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спершу в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. Того ж дня Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським перепросив за збитий Boeing.