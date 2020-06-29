Про це повідомляє агентство Associated Press.
Військовий прокурор Тегерана Голам Аббас Торкі вказав, що відправлений самописець “серйозно пошкоджений” і для його розшифровки необхідно “складне технічне обладнання”.
Агентство відзначає, що іранські експерти не змогли отримати необхідне спеціальне обладнання для самостійної розшифровки записів через діючі американські санкції.
Раніше французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що технічні роботи по розшифровці записів з чорного ящика розпочнуться 20 липня.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спершу в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. Того ж дня Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським перепросив за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- В інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо керівництво цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого у Тегерані пасажирського літака МАУ.