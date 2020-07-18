Іран передав Франції "чорні скриньки" українського літака Boeing-737, який іранські збройні сили збили в січні цього року.

Про це повідомляє іранське агентство ILNA.

За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, “чорні скриньки” збитого літака були доставлені до Парижа вчора у супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів.

Він також зазначив, що їхня розшифровка розпочнеться у понеділок, 20 липня.

“У цій справі французький уряд дуже добре співпрацював з іранською делегацією, і я хотів би подякувати Франції”, – додав Бахарванд.