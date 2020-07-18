Про це повідомляє іранське агентство ILNA.
За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, “чорні скриньки” збитого літака були доставлені до Парижа вчора у супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів.
Він також зазначив, що їхня розшифровка розпочнеться у понеділок, 20 липня.
“У цій справі французький уряд дуже добре співпрацював з іранською делегацією, і я хотів би подякувати Франції”, – додав Бахарванд.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Україна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці “чорних ящиків” пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.
- Іран виплатить компенсації членам родин іноземних громадян, які загинули в результаті збиття літака українських авіаліній.