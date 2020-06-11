Іран повідомив Міжнародну організацію цивільної організації (ICAO) при ООН, що відправить до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними джерел агентства, представник Ірану під час онлайн-зустрічі заявив, що Тегеран надішле пошкоджені “чорні скриньки” до Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) у Франції.

Передача бортових самописців літака відбудеться за згодою інших країн, що беруть участь в розслідуванні, відзначили джерела.

Речниця міністра транспорту Канади Марка Гарно відмовилася коментувати цю інформацію, однак нагадала про зобов’язання, які взяв на себе в березні Іран.

“Вони продемонстрували відкритість для передачі “чорних скриньок”, однак ми хочемо побачити конкретні дії з їхнього боку, щоб проаналізувати їх”, – сказала вона.

Наразі Іран офіційно не прокоментував цю інформацію.

Раніше влада Ірану ухвалила рішення не розшифровувати чорні ящики збитого українського літака біля Тегерану, а також – не передавати їх будь-якій країні.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.