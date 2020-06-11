Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними джерел агентства, представник Ірану під час онлайн-зустрічі заявив, що Тегеран надішле пошкоджені “чорні скриньки” до Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) у Франції.
Передача бортових самописців літака відбудеться за згодою інших країн, що беруть участь в розслідуванні, відзначили джерела.
Речниця міністра транспорту Канади Марка Гарно відмовилася коментувати цю інформацію, однак нагадала про зобов’язання, які взяв на себе в березні Іран.
“Вони продемонстрували відкритість для передачі “чорних скриньок”, однак ми хочемо побачити конкретні дії з їхнього боку, щоб проаналізувати їх”, – сказала вона.
Наразі Іран офіційно не прокоментував цю інформацію.
Раніше влада Ірану ухвалила рішення не розшифровувати чорні ящики збитого українського літака біля Тегерану, а також – не передавати їх будь-якій країні.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.
- Іран назвав збиття літака МАУ “гарною роботою”.
- В Ірані затримали 6 осіб у справі збитого літака МАУ.