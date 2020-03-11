Про це посол повідомляє на своїй сторінці в Twitter.
Відзначається, що при необхідності в подальшому “чорні ящики“ можуть бути передані Франції для проведення експертиз.
“Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ICAO в Монреалі: “Іран погоджується направити “чорні ящики“ до України з подальшою передачею Франції в разі, якщо знадобиться додаткова експертиза“, – написав Шевченко.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.