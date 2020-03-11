Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що Іран погодився передати "чорні ящики" збитого літака українських авіаліній.

Про це посол повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що при необхідності в подальшому “чорні ящики“ можуть бути передані Франції для проведення експертиз.

“Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ICAO в Монреалі: “Іран погоджується направити “чорні ящики“ до України з подальшою передачею Франції в разі, якщо знадобиться додаткова експертиза“, – написав Шевченко.