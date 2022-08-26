Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних представників західних розвідок.
Зазначається, що поки що невідомо чи почала Росія застосовувати їх у російсько-українській війні, втім, імовірно, безпілотники справні та готові до застосування. Вважається, що протягом минулих кількох тижнів росіяни почали тренування з безпілотниками в Ірані. Постачання безпілотників можуть свідчити про більш тісну військову співпрацю між країнами.
Також США ведуть перемовини з Іраном щодо обмеження ядерної програми. Можливе пом’якшення санкцій проти Тегерану дозволить Росії посилити військові дії в Україні та обійти обмеження, зокрема переправляти свої енергоресурси через Іран.
ДОВІДКА. 11 липня у США заявили, що Іран готується постачати РФ бойові безпілотники, які Кремль хоче використати у повномасштабній війні проти України. Однак в Ірані, буквально наступного дня, заперечили, що будуть допомагати РФ безпілотниками наголошуючи, що у російсько-українській війні не підтримують жодну зі сторін.
За поки непідтвердженими даними від 2 серпня, Іран розпочав постачання до РФ своїх безпілотних літальних апартів (БПЛА) для польових випробувань.
- У новому звіті оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute зазначено, що у російській зброї, вилученій під час бойових дій в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Зараз РФ працює над пошуком нових маршрутів для забезпечення доступу до західних мікросхем.
- Ракети, літаки, торпеди, бомби. РФ продовжувала купувати зброю в ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, попри ембарго. Частину цієї зброї могли використати проти України.
- РФ використовує запаси радянських часів, деякі з них були в активному використанні під час Афганської війни. З часом, на думку експертів з розвідки Великої Британії, якість цих боєкомплектів впаде.