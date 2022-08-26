Розвідники вважають, що Іран передав безпілотні літальні апарати Росії, попри попередження Сполучених Штатів не робити цього.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних представників західних розвідок.

Зазначається, що поки що невідомо чи почала Росія застосовувати їх у російсько-українській війні, втім, імовірно, безпілотники справні та готові до застосування. Вважається, що протягом минулих кількох тижнів росіяни почали тренування з безпілотниками в Ірані. Постачання безпілотників можуть свідчити про більш тісну військову співпрацю між країнами.

Також США ведуть перемовини з Іраном щодо обмеження ядерної програми. Можливе пом’якшення санкцій проти Тегерану дозволить Росії посилити військові дії в Україні та обійти обмеження, зокрема переправляти свої енергоресурси через Іран.

ДОВІДКА. 11 липня у США заявили, що Іран готується постачати РФ бойові безпілотники, які Кремль хоче використати у повномасштабній війні проти України. Однак в Ірані, буквально наступного дня, заперечили, що будуть допомагати РФ безпілотниками наголошуючи, що у російсько-українській війні не підтримують жодну зі сторін.

За поки непідтвердженими даними від 2 серпня, Іран розпочав постачання до РФ своїх безпілотних літальних апартів (БПЛА) для польових випробувань.