Іран передав Україні фінальний звіт про катастрофу МАУ

Про це повідомляє Tasnim News Agency.
Зазначається, що авіакатастрофа сталася через людську помилку, а не умисно.
Всі матеріали передані представникам України, а також представникам всіх держав, громадяни яких загинули під час катастрофи. Звіт обговорили у форматі відеоконференції. Учасники вебінару також провели низку бесід щодо технічного звіту.
“Іран заявив, що літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку”, – йдеться у повідомленні.
Катастрофа літака МАУ
8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- У жовтні у Тегерані стартував другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 21 жовтні стало відомо, що протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію про результати розслідування авіакатастрофи.