Іран передав Україні фінальний звіт про катастрофу МАУ

Організація цивільної авіації Ірану сформувала фінальний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в небі над Тегераном. Спеціалісти виявили, що літак був уражений зенітною ракетою.

Про це повідомляє Tasnim News Agency.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася через людську помилку, а не умисно.

Всі матеріали передані представникам України, а також представникам всіх держав, громадяни яких загинули під час катастрофи. Звіт обговорили у форматі відеоконференції. Учасники вебінару також провели низку бесід щодо технічного звіту.

“Іран заявив, що літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку”, – йдеться у повідомленні.

Катастрофа літака МАУ