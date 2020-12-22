Covid-19 Україна

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Іран передав Україні фінальний звіт про катастрофу МАУ

Організація цивільної авіації Ірану сформувала фінальний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в небі над Тегераном. Спеціалісти виявили, що літак був уражений зенітною ракетою.

Вівторок, 22 грудня 2020, 17:37

Про це повідомляє Tasnim News Agency.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася через людську помилку, а не умисно.

Всі матеріали передані представникам України, а також представникам всіх держав, громадяни яких загинули під час катастрофи. Звіт обговорили у форматі відеоконференції. Учасники вебінару також провели низку бесід щодо технічного звіту.

“Іран заявив, що літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку”, – йдеться у повідомленні.

Катастрофа літака МАУ

8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Теги: Іран, літак, МАУ

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