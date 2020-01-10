Про це повідомив глава відділу розслідування надзвичайних подій Організації цивільної авіації Ірану Хассан Резаіфар, якого цитує іранське агентство IRNA.
За його словами, “чорні скриньки” будуть розкриті сьогодні в лабораторії аеропорту Мехрабад. Місцева влада має намір перевірити, чи можна буде відновити і проаналізувати інформацію, що міститься на них.
Резаіфар додав, що українська сторона дала згоду провести аналіз “чорних скриньок” сьогодні.
Якщо іранські фахівці виявлять пошкодження, які можуть перешкодити проаналізувати інформацію, вони готові звернутися за допомогою до України, Франції, Канади або Росії.
Резаіфар уточнив, що ці 4 країни оголосили про свою готовність завантажити інформацію з “чорних скриньок”. Але, за його словами, Іран докладає всіх зусиль, щоб проаналізувати дані, не вивозячи “скриньки” з країни.
За словами високопосадовців Організації цивільної авіації Ірану, на отримання даних із “чорних скриньок” літака МАУ може знадобитися до двох місяців, повідомляє телеканал CNN.
“Дванадцять експертних груп були створені для розслідування катастрофи, і інформація повинна бути зібрана для того, щоб дійти остаточного висновку”, – заявив глава організації Алі Абедзаде на прес-конференції в Тегерані.
У свою чергу агентство Reuters з посиланням на офіційного представника Ірану повідомляє, що розслідування авіакатастрофи може зайняти до двох років.
“Іранський чиновник заявив, що може знадобитися “один або два роки”, щоб завершити розслідування катастрофи українського авіалайнера над Тегераном… Чиновник також сказав, що розшифровка “чорних скриньок”, виявлених на місці катастрофи, може зайняти один або два місяці”, – зазначається в повідомленні агентства.
Тим часом останки жертв авіакатастрофи були відправлені в судово-медичну лабораторію для проведення тесту ДНК.
- У ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Американський телеканал CNN повідомив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.