"Чорні скриньки" українського літака Boeing-737, який розбився 8 січня неподалік від Тегерана, планується розкрити сьогодні, 10 січня.

Про це повідомив глава відділу розслідування надзвичайних подій Організації цивільної авіації Ірану Хассан Резаіфар, якого цитує іранське агентство IRNA.

За його словами, “чорні скриньки” будуть розкриті сьогодні в лабораторії аеропорту Мехрабад. Місцева влада має намір перевірити, чи можна буде відновити і проаналізувати інформацію, що міститься на них.

Резаіфар додав, що українська сторона дала згоду провести аналіз “чорних скриньок” сьогодні.

Якщо іранські фахівці виявлять пошкодження, які можуть перешкодити проаналізувати інформацію, вони готові звернутися за допомогою до України, Франції, Канади або Росії. Резаіфар уточнив, що ці 4 країни оголосили про свою готовність завантажити інформацію з “чорних скриньок”. Але, за його словами, Іран докладає всіх зусиль, щоб проаналізувати дані, не вивозячи “скриньки” з країни.

За словами високопосадовців Організації цивільної авіації Ірану, на отримання даних із “чорних скриньок” літака МАУ може знадобитися до двох місяців, повідомляє телеканал CNN.

“Дванадцять експертних груп були створені для розслідування катастрофи, і інформація повинна бути зібрана для того, щоб дійти остаточного висновку”, – заявив глава організації Алі Абедзаде на прес-конференції в Тегерані.

У свою чергу агентство Reuters з посиланням на офіційного представника Ірану повідомляє, що розслідування авіакатастрофи може зайняти до двох років.

“Іранський чиновник заявив, що може знадобитися “один або два роки”, щоб завершити розслідування катастрофи українського авіалайнера над Тегераном… Чиновник також сказав, що розшифровка “чорних скриньок”, виявлених на місці катастрофи, може зайняти один або два місяці”, – зазначається в повідомленні агентства.

Тим часом останки жертв авіакатастрофи були відправлені в судово-медичну лабораторію для проведення тесту ДНК.