Іран почав процес виробництва збагаченого металевого урану, який знадобиться йому в розробці ядерної зброї.

Про це заявив наглядовий орган ООН з атомної енергії, повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Тегеран поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) і сказав, що процес полягає в розробці палива для дослідницького реактора.

Офіційні особи Великої Британії, Франції і Німеччини заявили, що цей крок може поставити під загрозу перемовини щодо відновлення скасованої ядерної угоди 2015 року.

США назвали це “кроком назад”.

Угода, офіційно відома як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), наклала обмеження на ядерну програму Ірану, щоб ускладнити країні розробку ядерної зброї.

У свою чергу США і європейські країни, які підписали цю угоду, погодилися скасувати економічні санкції.

Колишній президент Дональд Трамп вивів США з угоди в 2018 році і відновив санкції проти Ірану. Адміністрація президента США Джо Байдена не відмовилася від санкцій Трампа проти Ірану.

Тепер представники США і Європи ведуть переговори у Відні, щоб спробувати відновити угоду. Перемовини стартували у квітні і завершилися 20 червня, дата наступного раунду не призначена.

Обраний президент Ірану Ібрагім Раїса хоче, щоб США зняли санкції з його країни в обмін на дотримання умов угоди.

Нагадаємо, що у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерного угоди з Іраном.

20 вересня 2020 року держсекретар США Майк Помпео оголосив про відновлення введених Організацією Об’єднаних Націй санкцій відносно Ірану. Їх призупинили після підписання Іранської ядерної угоди (JCPOA) у 2015 році.