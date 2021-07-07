Про це заявив наглядовий орган ООН з атомної енергії, повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Тегеран поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) і сказав, що процес полягає в розробці палива для дослідницького реактора.
Офіційні особи Великої Британії, Франції і Німеччини заявили, що цей крок може поставити під загрозу перемовини щодо відновлення скасованої ядерної угоди 2015 року.
США назвали це “кроком назад”.
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Угода, офіційно відома як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), наклала обмеження на ядерну програму Ірану, щоб ускладнити країні розробку ядерної зброї.
У свою чергу США і європейські країни, які підписали цю угоду, погодилися скасувати економічні санкції.
Колишній президент Дональд Трамп вивів США з угоди в 2018 році і відновив санкції проти Ірану. Адміністрація президента США Джо Байдена не відмовилася від санкцій Трампа проти Ірану.
Тепер представники США і Європи ведуть переговори у Відні, щоб спробувати відновити угоду. Перемовини стартували у квітні і завершилися 20 червня, дата наступного раунду не призначена.
Обраний президент Ірану Ібрагім Раїса хоче, щоб США зняли санкції з його країни в обмін на дотримання умов угоди.
Нагадаємо, що у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерного угоди з Іраном.
20 вересня 2020 року держсекретар США Майк Помпео оголосив про відновлення введених Організацією Об’єднаних Націй санкцій відносно Ірану. Їх призупинили після підписання Іранської ядерної угоди (JCPOA) у 2015 році.
- Раніше у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося, що ядерні держави збільшили кількість оперативно розгорнутих озброєнь, не дивлячись на загальне скорочення кількості ядерних боєголовок в 2020 році.