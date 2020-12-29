Іран провів випробування безпеки та ефективності своєї першої вакцини від коронавируса COVID-19 на добровольцях.

Про це повідомляє Associated Press.

Вакцина виробляється компанією Shifa Pharmed, що входить до державного фармацевтичний конгломерат Barekat. На сайті компанії говориться, що вона бере участь у великомасштабному виробництві антибіотиків і пеніциліну, але без будь-яких подробиць про дослідження коронавируса, результати випробувань на тваринах або попередніх розробках вакцини з моменту її заснування в 1995 році.

Випробування власної вакцини пов’язані з тим, що Іран щосили намагається зупинити найсерйознішу спалах вірусу в регіоні, від якої заразилося понад 1,2 мільйона чоловік і загинуло майже 55000 чоловік.

У клінічному випробуванні першої фази будуть задіяні 56 добровольців, які отримають два щеплення іранської вакцини протягом двох тижнів. Результати будуть оголошені приблизно через місяць після другого уколу. Три людини отримали перші ін’єкції у вівторок на церемонії в тегеранському готелі, на якій був присутній міністр охорони здоров’я країни. Державне телебачення повідомило, що жодна з ін’єкцій поки не викликала лихоманки або інших побічних ефектів.

Очікується, що вакцина з’явиться на ринку до кінця весни 2021 року.