Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає пресслужба МЗС.

При цьому під час зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифи, Єнін заявив про необхідність неупередженого та об’єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

“Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака буде сприяти нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах”, – підкреслив він.

Український дипломат детально поінформував Мохаммада Заріфа про наслідки триваючої російської агресії проти України, зокрема мілітаризацію в Азово-Чорноморському регіоні та утиски російської окупаційної адміністрації проти жителів тимчасово окупованого Криму.

Фото: МЗС

Глава МЗС Ірану підтвердив підтримку територіальної цілісності України та непорушності її кордонів. Іранський співрозмовник також запевнив, що жодна третя країна не впливатиме на політику Ірану щодо України.

  • 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
  • Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
  • 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
  • У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
  • Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої ​​відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.