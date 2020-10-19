Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає пресслужба МЗС.
При цьому під час зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифи, Єнін заявив про необхідність неупередженого та об’єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.
“Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака буде сприяти нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах”, – підкреслив він.
Український дипломат детально поінформував Мохаммада Заріфа про наслідки триваючої російської агресії проти України, зокрема мілітаризацію в Азово-Чорноморському регіоні та утиски російської окупаційної адміністрації проти жителів тимчасово окупованого Криму.
Фото: МЗС
Глава МЗС Ірану підтвердив підтримку територіальної цілісності України та непорушності її кордонів. Іранський співрозмовник також запевнив, що жодна третя країна не впливатиме на політику Ірану щодо України.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.