Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає пресслужба МЗС.

При цьому під час зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифи, Єнін заявив про необхідність неупередженого та об’єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

“Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака буде сприяти нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах”, – підкреслив він.

Український дипломат детально поінформував Мохаммада Заріфа про наслідки триваючої російської агресії проти України, зокрема мілітаризацію в Азово-Чорноморському регіоні та утиски російської окупаційної адміністрації проти жителів тимчасово окупованого Криму.

Фото: МЗС

Глава МЗС Ірану підтвердив підтримку територіальної цілісності України та непорушності її кордонів. Іранський співрозмовник також запевнив, що жодна третя країна не впливатиме на політику Ірану щодо України.