Джерело: IRNA.
Ракета “Хейбар” є новітньою версією сімейства ракет “Хорремшехр” на рідкому паливі з дальністю польоту 2000 кілометрів. Зазначається, що вона може нести боєголовку вагою до 1 500 кілограмів.
Також “Хейбар” має стратегічні та тактичні особливості – наявність системи наведення та управління на середній ділянці польоту, використання цієї системи та двигунів наведення боєголовки забезпечує контроль стану та коригування траєкторії боєголовки поза атмосферою, де й відбувається керування цією ракетою.
На презентації був присутній міністр оборони та підтримки збройних сил Ірану генерал Мохаммад-Реза Аштіяні.
Зазначається, що “Хейбар” не потребує діяльності системи наведення та управління в атмосфері й повністю несприйнятлива до атак РЕБ. Крім того, завдяки своєму двигуну швидкість “Хорремшехр-4” досягла 16 Махів за межами атмосфери й 8 Махів в атмосфері.
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