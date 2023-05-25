25 травня в Ірані офіційно представили новітню балістичну ракету "Хорремшехр-4" або "Хейбар".

Джерело: IRNA.

Ракета “Хейбар” є новітньою версією сімейства ракет “Хорремшехр” на рідкому паливі з дальністю польоту 2000 кілометрів. Зазначається, що вона може нести боєголовку вагою до 1 500 кілограмів.

Також “Хейбар” має стратегічні та тактичні особливості – наявність системи наведення та управління на середній ділянці польоту, використання цієї системи та двигунів наведення боєголовки забезпечує контроль стану та коригування траєкторії боєголовки поза атмосферою, де й відбувається керування цією ракетою.

На презентації був присутній міністр оборони та підтримки збройних сил Ірану генерал Мохаммад-Реза Аштіяні.

Зазначається, що “Хейбар” не потребує діяльності системи наведення та управління в атмосфері й повністю несприйнятлива до атак РЕБ. Крім того, завдяки своєму двигуну швидкість “Хорремшехр-4” досягла 16 Махів за межами атмосфери й 8 Махів в атмосфері.