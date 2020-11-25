Іран пообіцяв компенсацію за збитий літак МАУ. Може йтися про 200 млн євро

Джонейді також зазначила, що джерело компенсації не може бути “індивідуальним”. Ця заява пролунала після того, як реформістська газета Shargh оприлюднила інформацію про наміри уряду вивести 200 млн євро з Фонду національного розвитку на виплату компенсації за збиття літака, пише іранське “Радіо Свобода”.

Наразі остаточна сума компенсації не підтверджена. У лютому повідомлялося, що Іранська сторона запропонувала сім’ям українців, загиблих в авіакатастрофі біля Тегерану, по 80 тисяч доларів компенсації, але Україна не була згодна на цю суму.

Катастрофа літака МАУ