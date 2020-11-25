Іран пообіцяв компенсацію за збитий літак МАУ. Може йтися про 200 млн євро

Про це повідомляють #Букви.
У середу, 25 листопада, Інформаційне агентство Ісламської Республіки, державне ЗМІ Ірану, повідомило, що країна компенсує збитки, спричинені катастрофою українського літака, яка сталася в січні, на основі міжнародних норм та стандартів. Відповідну інформацію підтвердила віцепрезидентка Ірану з юридичних питань Лая Джонейді.
Джонейді також зазначила, що джерело компенсації не може бути “індивідуальним”. Ця заява пролунала після того, як реформістська газета Shargh оприлюднила інформацію про наміри уряду вивести 200 млн євро з Фонду національного розвитку на виплату компенсації за збиття літака, пише іранське “Радіо Свобода”.
Наразі остаточна сума компенсації не підтверджена. У лютому повідомлялося, що Іранська сторона запропонувала сім’ям українців, загиблих в авіакатастрофі біля Тегерану, по 80 тисяч доларів компенсації, але Україна не була згодна на цю суму.
Катастрофа літака МАУ
8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- У жовтні у Тегерані стартував другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 21 жовтні стало відомо, що протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію про результати розслідування авіакатастрофи.