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Іран пообіцяв компенсацію за збитий літак МАУ. Може йтися про 200 млн євро

Іранська влада підтвердила намір виплатити компенсацію через збитий у січні 2020 року літак "Міжнародних авіаліній України" за міжнародними нормами.

Середа, 25 листопада 2020, 20:23

Про це повідомляють #Букви. 

У середу, 25 листопада, Інформаційне агентство Ісламської Республіки, державне ЗМІ Ірану, повідомило, що країна компенсує збитки, спричинені катастрофою українського літака, яка сталася в січні, на основі міжнародних норм та стандартів. Відповідну інформацію підтвердила віцепрезидентка Ірану з юридичних питань Лая Джонейді.

Джонейді також зазначила, що джерело компенсації не може бути “індивідуальним”. Ця заява пролунала  після того, як реформістська газета Shargh оприлюднила інформацію про наміри уряду вивести 200 млн євро з Фонду національного розвитку на виплату компенсації за збиття літака, пише іранське “Радіо Свобода”. 

Наразі остаточна сума компенсації не підтверджена. У лютому повідомлялося, що Іранська сторона запропонувала сім’ям українців, загиблих в авіакатастрофі біля Тегерану, по 80 тисяч доларів компенсації, але Україна не була згодна на цю суму. 

Катастрофа літака МАУ

8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Теги: Іран, літак МАУ, компенсация

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