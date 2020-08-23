Про це заявив голова Організації цивільної авіації Ірану Тураджі Дехгані-Зангане, повідомляє Reuters.
Він розповів, що друга ракета потрапила в літак через 25 секунд після першої, але тільки 19 секунд з цього проміжку були зафіксовані на записах через пошкодження від першої ракети.
“Через 19 секунд після того, як перша ракета потрапила в літак, голоси пілотів в кабіні показали, що пасажири були живі … 25 секунд по тому друга ракета потрапила в літак … Отже, з чорної скриньки літака не було отримано жодної аналізу характеристик і впливу другої ракети”, – заявив Дехгані-Зангане.
За його словами, льотний екіпаж літака – два пілоти і інструктор, також подорожують в кабіні, – до останнього намагалися утримувати керування літаком.
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- У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.