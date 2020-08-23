Про це заявив голова Організації цивільної авіації Ірану Тураджі Дехгані-Зангане, повідомляє Reuters.

Він розповів, що друга ракета потрапила в літак через 25 секунд після першої, але тільки 19 секунд з цього проміжку були зафіксовані на записах через пошкодження від першої ракети.

“Через 19 секунд після того, як перша ракета потрапила в літак, голоси пілотів в кабіні показали, що пасажири були живі … 25 секунд по тому друга ракета потрапила в літак … Отже, з чорної скриньки літака не було отримано жодної аналізу характеристик і впливу другої ракети”, – заявив Дехгані-Зангане.

За його словами, льотний екіпаж літака – два пілоти і інструктор, також подорожують в кабіні, – до останнього намагалися утримувати керування літаком.