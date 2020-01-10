Міністр закордонних справ Вадим Пристайко поінформував, що Іран надав Україні доступ до бортовим самописам з розбився в Тегерані літака МАУ.

Про це йшлося на брифінгу, передає кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 10 січня, в Ірані мають намір розкрити чорні скриньки українського літака Boeing-737, який розбився 8 січня недалеко від Тегерана. На іранському державному телебаченні вже було продемонстровано відео з ними.

За інформацією глави МЗС України, іранська сторона активно співпрацює з українськими правоохоронцями. Зокрема, фахівцям було надано доступ до бортовиї самописців.

“Іранська сторона не тільки допомагає нам. … Ми отримали доступ до деталей літака, до місця падіння. … Зараз наша команда отримала доступ і до чорних скриньок, з які ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів. Також ми маємо доступ до записів диспетчерів з центру управління польотами в аеропорту Тегерана та нашими пілотами”, — сказав Пристайко.

Також міністр уточнив, що зараз ця інформація аналізується, і пообіцяв проінформувати громадськість, коли з’являться якісь висновки.

Де саме буде проходити дослідження бортових самописців поки невідомо.

“Ми вирішуємо з іранцями, куди відправляться ці “ящики “, чи будуть записи аналізуватися в Ірані. Ми хочемо, щоб вони аналізувалися в Києві”, — додав міністр.

Раніше глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що справжню причину катастрофи літака МАУ під Тегераном покажуть дані чорних ящиків.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.