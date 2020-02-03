Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами директора з розслідування авіаційних подій в Міжнародній організації цивільної авіації Ірану Хасана Резаіфара, причиною такого рішення стало те, що Україна оприлюднила секретний аудіозапис розмови диспетчера і пілота іншого літака, який знаходився в повітрі одночасно з українським.

Аудіофайл був частиною доказів, які були надані українським експертам у рамках спільного розслідування.

“Група з технічного розслідування аварії українського літака дивним чином опублікувала секретний аудіофайл повідомлень пілота літака, який летів одночасно з українським літаком”, – сказав Хасан Резаіфар.

“Ці дії українців призвели до того, що ми припиняємо ділитися з ними доказами”, – наголосив іранський чиновник.

Учора, 2 лютого, в програмі “ТСН.Тиждень” журналісти оприлюднили запис розмов, отриманий від спецслужб, на якому можна почути голоси диспетчера аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії “Асеман Ейрлайнз”. Так, пілот за штурвалом іранського лайнера бачив і пуск ракети, і вибух.

Цей запис дає підстави вважати, що іранці бачили ракету з моменту пуску і до того, як вона влучила в український літак.

Варто зазначити, що після того, як пілот іншого літака повідомив про ракету та спалах, диспетчер кілька разів намагався викликати пілота “Міжнародних авіаліній України”, та все марно.

8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.