Президент Ірану Хасан Рухані погрожує США мірами у відповідь, якщо буде продовжено американське ембарго на поставки зброї.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

“Якщо Америка хоче повернутися до угоди, вона повинна скасувати всі санкції відносно Тегерана і компенсувати їх повторне введення. Іран дасть нищівну відповідь, якщо ембарго на поставки зброї в Тегеран буде продовжено”, – сказав Рухані.

Іранський лідер пригрозив “нищівною відповіддю”, якщо Сполучені Штати продовжать розширення ембарго на торгівлю озброєнням з Іраном, яке Організація Об’єднаних Націй збирається скасувати в кінці цього року.

Відповідно до угоди між світовими державами, Іран зобов’язується дотримуватися обмежень в своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Зокрема, мова йде про ембарго на поставки зброї.

Сполучені Штати, які вийшли з угоди в 2018 році, заявляють, що продовжать дію ембарго. Рухані також назвав “дурною помилкою” рішення Вашингтона вийти з ядерної угоди.