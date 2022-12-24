Про це він розповів в інтерв’ю The New York Times.

Як зазначив Буданов, контракт про купівлю БПЛА Росія та Іран підписали ще влітку.

Виробництво одного Shahed-136 обходиться у 7000 доларів. Загалом Росія замовила 1700 таких БПЛА і зараз отримує їх партіями.

Буданов додав, що невідомо, скільки на даний час заплатив Кремль за ці безпілотники, однак щоб переконати Тегеран постачати їх, Москва запропонувала в обмін наукові ноу-хау для іранської військової промисловості.

Очільник ГУР зазначив, що на даний час для атак проти України Росія вже застосувала близько 540 іранських дронів

Що стосується балістичних ракет, які РФ також хоче закупити в Ірану, то поки що Тегеран не поспішає передавати їх Москві.

“Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, тиск санкцій на Іран посилиться”, – пояснив Буданов.