Іранські правоохоронці звернулися до Інтерполу з метою домогтися арешту 36 осіб, включаючи президента США Дональда Трамп, які вважаються причетними до вбивства верховного головнокомандувача Ірану Кассема Сулеймані.

Про це повідомляє іранське напівофіційне агентство Fars.

Генеральний прокурор Тегерана Алі Алкас Мехр поінформував, що правоохоронці Ірану визначили 36 осіб, які вважаються причетними до вбивства верховного головнокомандувача Касема Сулеймані в січні 2020 року. Серед них — політичні і військові чиновники США та інших країн, зокрема — президент США Дональд Трамп.

“Судові чиновники видали ордери на їх арешт, а також “червоні картки” для Інтерполу”, — сказав генеральний прокурор Тегерана.

Зазначимо, в розшуковій базі Інтерполу “червоною карткою” позначаються особи, які є підозрюваними або обвинуваченими в злочині, і яких необхідно екстрадувати.

За словами генпрокурора, цим особам пред’явлено обвинувачення у вбивствах і терактах. Очолює список Дональд Трамп. Іранські правоохоронці мають намір почати кримінальне переслідування американського лідера “як тільки він піде з посади президента”.