Про це повідомляє іранське напівофіційне агентство Fars.
Генеральний прокурор Тегерана Алі Алкас Мехр поінформував, що правоохоронці Ірану визначили 36 осіб, які вважаються причетними до вбивства верховного головнокомандувача Касема Сулеймані в січні 2020 року. Серед них — політичні і військові чиновники США та інших країн, зокрема — президент США Дональд Трамп.
“Судові чиновники видали ордери на їх арешт, а також “червоні картки” для Інтерполу”, — сказав генеральний прокурор Тегерана.
Зазначимо, в розшуковій базі Інтерполу “червоною карткою” позначаються особи, які є підозрюваними або обвинуваченими в злочині, і яких необхідно екстрадувати.
За словами генпрокурора, цим особам пред’явлено обвинувачення у вбивствах і терактах. Очолює список Дональд Трамп. Іранські правоохоронці мають намір почати кримінальне переслідування американського лідера “як тільки він піде з посади президента”.
- Нагадаємо, 3 січня в Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- 9 червня в Ірані засудили до смертної кари громадянина, який надав інформацію американським та ізраїльським спецслужбам про місцеперебування вбитого верховного головнокомандувача Ірану Касема Сулеймані.