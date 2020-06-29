Про це повідомляє іранське напівофіційне агентство Fars.

Генеральний прокурор Тегерана Алі Алкас Мехр поінформував, що правоохоронці Ірану визначили 36 осіб, які вважаються причетними до вбивства верховного головнокомандувача Касема Сулеймані в січні 2020 року. Серед них — політичні і військові чиновники США та інших країн, зокрема — президент США Дональд Трамп.

“Судові чиновники видали ордери на їх арешт, а також “червоні картки” для Інтерполу”, — сказав генеральний прокурор Тегерана.

Зазначимо, в розшуковій базі Інтерполу “червоною карткою” позначаються особи, які є підозрюваними або обвинуваченими в злочині, і яких необхідно екстрадувати.

За словами генпрокурора, цим особам пред’явлено обвинувачення у вбивствах і терактах. Очолює список Дональд Трамп. Іранські правоохоронці мають намір почати кримінальне переслідування американського лідера “як тільки він піде з посади президента”.