Джерело: пресслужба ШОС
Після завершення засідання Ради глав держав — членів ШОС відбулася церемонія підняття державного прапора Ісламської Республіки Іран перед будівлею секретаріату в Пекіні. Участь взяли глави дипвідомств держав-членів, країн-спостерігачів та партнерів ШОС з діалогу, акредитованих у КНР, а також представники МЗС Китаю. На церемонії виступили генсек ШОС Чжан Мін та посол Ірану у КНР Мухсен Бахтіяр.
Зустріч лідерів країн-учасниць ШОС відбувалася у режимі відеоконференції. Президент РФ, звернувшись до присутніх, заявив, що Росія – за якнайшвидше завершення процесу приєднання до ШОС Білорусі.
Секретар із міжнародних справ Індії Вінай Мохан Кватра зазначив, що це може статися вже 2024 року. Також він додав, що глави держав ШОС 4 липня офіційно оформили меморандум про зобов’язання Білорусі щодо вступу до організації.
Зауважимо, у вересні 2022 року стало відомо, що Шанхайська організація співробітництва, створена переважно зусиллями РФ та Китаю, поповниться новим членом – до її складу вступає Іран. На саміті ШОС у Самарканді Ісламська республіка підписала меморандум про зобов’язання у центральноазіатському органу безпеки, що відкриває їй шлях для повноправного членства у ШОС.
Нагадаємо, 17 вересня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що націлений на членство Туреччини в Шанхайській організації співпраці. Одначе, вже 20 вересня 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що “дуже роздратований” спробами Туреччини, котра є членом оборонного альянсу НАТО, приєднатися до органу безпеки Центральної Азії, де домінують РФ та Китай.
Довідка. Шанхайська організація співробітництва — субрегіональна міжурядова міжнародна організація, утворена 15 червня 2001 року в місті Шанхаї. До ШОС входять Індія, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Російська Федерація, Таджикистан і Узбекистан.
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