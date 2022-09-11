Запаси високозбагаченого урану в Ірані зросли настільки, щоб легко виготовити достатньо палива для атомної бомби. Переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року загальмувалися через вимоги Тегерана в останню хвилину гарантій США.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Згідно з квартальним звітом Міжнародного агентства з атомної енергії, надісланим державам-членам, з яким ознайомився The Wall Street Journal, запаси високозбагаченого урану з чистотою 60% в Ірані зросли приблизно на 30% до 21 серпня і досягли 55,6 кілограма. Його загальні запаси збагаченого урану зросли до 3941 кілограма, йдеться у звіті.

Іран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей і що він ніколи не намагався працювати над ядерною зброєю.

Минулими тижнями МАГАТЕ також повідомило про різке збільшення кількості передових центрифуг, які Тегеран встановив і заповнював ураном на своїх основних ядерних об’єктах. Іран також видалив камери МАГАТЕ, які спостерігали за виробництвом центрифуг, тому інвентаризація машин в Ірані невідома.

У своєму звіті агентство попередило, що видалення Тегераном камер, яке відбулося після того, як на початку червня Рада держав-членів МАГАТЕ заперечила Ірану, створить “значні проблеми” для визначення кількості машин, у разі відновлення ядерної угоди.

Агентство також заявило, що дії Ірану “мали згубні наслідки” для його здатності запевнити членів у мирному характері ядерної програми.

США, Іран та інші світові держави прагнуть відновити дію угоди 2015 року, яка скасувала більшість міжнародних санкцій проти Ірану в обмін на жорсткі, але тимчасові обмеження його ядерної програми. Переговори зосереджені на кроках, які мають зробити США, які вийшли з угоди у 2018 році, та Іран, щоб повернутися до виконання умов.

Після того, як 8 серпня Європейський Союз представив у Відні остаточний текст для відновлення ядерної угоди, Тегеран і Вашингтон, здавалося, усунули останні прогалини в угоді. Найважливішим є те, що Іран, здається, відмовився від своєї вимоги щодо попередньої гарантії того, що МАГАТЕ закриє розслідування незадекларованих ядерних матеріалів, знайдених в Ірані.

Однак у ноті, надісланій 1 вересня, Іран посилив свої вимоги щодо гарантій, щоб забезпечити отримання економічної вигоди та наполягав на новому формулюванні того, що відбувається з ядерним розслідуванням агентства.

У Вашингтоні заявили, що відповідь Ірану не була конструктивною, а європейські дипломати заявили, що угода до проміжних виборів у США в листопаді тепер виглядає дедалі малоймовірною.

Збільшення кількості центрифуг, які Іран встановив, працює та виробляє, викликає дедалі більше занепокоєння у західних дипломатів, які прагнуть відновити ядерну угоду.

Згідно з угодою, на додаток до приблизно 5000 центрифуг першого покоління, які Ірану дозволено розгорнути для збагачення урану, більшість надлишкових передових центрифуг буде демонтовано, але зберігатиметься в цілості під печаткою МАГАТЕ на ядерних об’єктах Ірану.

Чим більше досконалих центрифуг Іран має в наявності для перевстановлення, тим менше часу знадобиться Ірану, згідно з відновленою угодою, щоб відтворити достатньо ядерного палива для зброї.

Якщо угода не відбудеться, зростаючого запасу центрифуг в Ірані може вистачити для виробництва тисяч кілограмів низькозбагаченого урану на рік, який, якщо його перетворити на збройовий матеріал, може служити паливом для кількох ядерних боєприпасів на рік.

Зараз Іран має близько 2000 передових центрифуг для збагачення урану, майже всі з яких заборонили відповідно до ядерної угоди.

У другому звіті, поширеному 7 вересня, агентство заявило, що не було прогресу в розслідуванні незаявленого ядерного матеріалу. За словами інспекторів, Іран не співпрацював з агентством.