Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Анлітики зазначили, що ймовірно, Іран вже використовує залежність Росії. До країни агресора постачають дрони іранського виробництва через виснаження арсеналу високоточних боєприпасів.

Скоріш за все, Іран звернувся до Росії з проханням допомогти в реалізації своєї ядерної програми. У такий спосіб країна вимагатиме рівноправних відносин від Росії.

“Прохання про допомогу в ядерній сфері та визнання постачання безпілотників – обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, в яких вони будуть рівноправними партнерами”, — йдеться у звіті ISW.

Раніше глава іранського МЗС Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав, що Тегеран продавав Росії безпілотники свого виробництва. Проте посадовець додав, що це було ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.