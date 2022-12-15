Про це повідомляє іранське державне інформагентство IRNA.
Зазначається, що угоди нібито досягнути в результаті багатомісячних переговорів з “Роскосмосом”, аби покращити зв’язок в Ірані та в Росії.
Хасан Саларієх, голова Іранського космічного агентства заявив, що документ передбачає співпрацю у будівництві супутників дистанційного зондування Землі та зв’язку, створення лабораторної інфраструктури, збору, запуску, а також випробування супутників.
Угода була підписана під час проведення 11-го іранського авіашоу та аерокосмічної виставки “Iran Airshow”, що стартував у вівторок і триватиме до 16 грудня на острові Кіш. У заході взяли участь близько 90 компаній з Ірану, РФ, Китаю та інших держав.
Водночас голова “Роскосмосу” Юрій Барісов сказав, що Іран “не є новим союзником РФ”. За його словами, країни співпрацюють у космічній галузі ще з 2002 року.
- Росія намагається отримати більше озброєння, відтак підтримка Іраном російських військ, ймовірно, зросте в найближчі місяці.
- У розвідці Великої Британії прокоментували перше за три тижні застосування росіянами іранських дронів-камікадзе. У відомстві вважають, що Москва відновила атаки іранськими БПЛА, оскільки отримала від Тегерану нову партію безпілотників.
- 7 грудня отримано інформацію, що РФ знову замовила в Ірані ще сотні безпілотників та балістичних ракет.