Під час авіашоу та аерокосмічної виставки "Іran Airshow" РФ та Іран підписала документ про співпрацю в космічній галузі задля буцімто покращення зв'язку в обох країнах та будівництва супутників.

Про це повідомляє іранське державне інформагентство IRNA.

Зазначається, що угоди нібито досягнути в результаті багатомісячних переговорів з “Роскосмосом”, аби покращити зв’язок в Ірані та в Росії.

Хасан Саларієх, голова Іранського космічного агентства заявив, що документ передбачає співпрацю у будівництві супутників дистанційного зондування Землі та зв’язку, створення лабораторної інфраструктури, збору, запуску, а також випробування супутників.

Угода була підписана під час проведення 11-го іранського авіашоу та аерокосмічної виставки “Iran Airshow”, що стартував у вівторок і триватиме до 16 грудня на острові Кіш. У заході взяли участь близько 90 компаній з Ірану, РФ, Китаю та інших держав.

Водночас голова “Роскосмосу” Юрій Барісов сказав, що Іран “не є новим союзником РФ”. За його словами, країни співпрацюють у космічній галузі ще з 2002 року.