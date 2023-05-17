Іран та РФ підписали угоду про фінансування та будівництво іранської залізничної лінії в межах міжнародного транспортного проєкту "Північ-Південь".

Джерело: Reuters

За підписанням угоди по відеозв’язку спостерігали президент Росії Володимир Путін та його іранський колега Ібрагім Раїсі.

Залізниця Рашт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з’єднання Індії, Ірану, РФ, Азербайджану та інших країн залізницею та морем – маршрут, який, за словами РФ, може конкурувати з Суецьким каналом, в якості основного світового торговельного шляху.

“Унікальна транспортна артерія Північ-Південь, частиною якої стане залізниця Решт-Астара, допоможе суттєво диверсифікувати глобальні транспортні потоки”, – заявив президент країни-терористки Володимир Путін.

Також він сказав, що залізниця протяжністю 162 км вздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з’єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.

“Без сумніву, ця угода є важливим та стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном та Москвою”, — сказав Раїсі.

Росія та Іран почали змінювати свої політичні та економічні зв’язки після того, як Захід запровадив проти них санкції на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, які обидві країни вважають невиправданими.

15 травня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки спостерігають більше ознак того, що Росія та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство, яке допоможе Москві продовжити повномасштабну війну проти України, а також створить загрозу для сусідів Ірану.

У межах співпраці Іран надає Росії односторонні ударні безпілотники, зокрема понад 400 дронів з серпня, заявив на брифінгу радник з національної безпеки Джон Кірбі.

Він наголосив, що це стосується “оборонних відносин, що розвиваються”, що дозволяє Росії продовжувати вбивства в Україні, а також допомагає Ірану накопичувати свою військову техніку та становити більшу загрозу для своїх сусідів.

За його словами, безпілотні літальні апарати є основною військовою допомогою, яку Іран надає Росії, що прагне придбати типи новітнього рівня.

Кірбі додав, що Сполучені Штати оголосять про додаткові позначення, спрямовані на розширення військової співпраці між Росією та Іраном.