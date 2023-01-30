Про це інформує Reuters.
Після відновлення санкцій США проти Ірану у 2018 році, Ісламську Республіку було відключено від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка є ключовою міжнародною банківською точкою доступу.
Подібні обмеження застосовано і до деяких російських банків після повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року.
Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT… з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів та переказів або гарантій”, – зазначив заступник керівника Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.
У той час як центральний банк РФ відмовився коментувати угоду, Карімі сказав, що “близько 700 російських банків і 106 неросійських банків із 13 різних країн будуть підключені до цієї системи”, не уточнюючи назв іноземних банків.
З початку війни в Україні Тегеран і Москва намагалися налагодити тісні двосторонні зв’язки, оскільки обидві столиці намагалися побудувати нові економічні та дипломатичні партнерства в інших країнах.
З поглибленням економічного занепаду, в основному через санкції США через спірну ядерну програму Тегерана, багато іранців відчувають вплив галопуючої інфляції та зростання безробіття.
Інфляція злетіла до понад 50%, найвищого рівня за десятиліття. За даними Іранського статистичного центру, безробіття серед молоді залишається високим, понад 50% іранців перебувають за межею бідності.
Зіштовхнувшись із найгіршою кризою легітимності на тлі місяців антиурядових протестів, іранська влада побоюється, що економічна ізоляція та відсутність економічного покращення можуть призвести до нових заворушень.
- Експорт іранської нафти досяг нових максимумів за останні два місяці 2022 року та успішно починає 2023 рік, попри санкції США.
- Оскільки санкції та витрати, пов’язані з повномасштабним вторгненням в Україну, негативно впливають на економіку Росії, країна як ніколи залежить від експорту нафти та нафтопродуктів. Протягом минулого року ЄС здійснив значні кроки, щоб припинити свою залежність від імпорту російських енергоносіїв та припинити фінансування неспровокованих і незаконних нападів Кремля на Україну та Європу.
- Флагманська російська нафта продається за ціною, вдвічі меншою від ринкової – і значно нижчою від ліміту, встановленого G7 – після санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу нафти.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні місяці намагався публічно дистанціювати Пекін і Москву, оскільки Росія зазнає поразки у війні проти України. Однак поза дипломатичними виступами Сі на практиці поглиблює свою довгострокову ставку на Росію.