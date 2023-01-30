Іран та Росія об’єднали свої міжбанківські системи зв’язку та переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансових операцій. Як заявив високопоставлений іранський посадовець, причиною такого кроку стало те, що і Тегеран, і Москва відчувають потужний вплив західних санкцій.

Про це інформує Reuters.

Після відновлення санкцій США проти Ірану у 2018 році, Ісламську Республіку було відключено від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка є ключовою міжнародною банківською точкою доступу.

Подібні обмеження застосовано і до деяких російських банків після повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року.

Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT… з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів та переказів або гарантій”, – зазначив заступник керівника Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

У той час як центральний банк РФ відмовився коментувати угоду, Карімі сказав, що “близько 700 російських банків і 106 неросійських банків із 13 різних країн будуть підключені до цієї системи”, не уточнюючи назв іноземних банків.

З початку війни в Україні Тегеран і Москва намагалися налагодити тісні двосторонні зв’язки, оскільки обидві столиці намагалися побудувати нові економічні та дипломатичні партнерства в інших країнах.

З поглибленням економічного занепаду, в основному через санкції США через спірну ядерну програму Тегерана, багато іранців відчувають вплив галопуючої інфляції та зростання безробіття.

Інфляція злетіла до понад 50%, найвищого рівня за десятиліття. За даними Іранського статистичного центру, безробіття серед молоді залишається високим, понад 50% іранців перебувають за межею бідності.

Зіштовхнувшись із найгіршою кризою легітимності на тлі місяців антиурядових протестів, іранська влада побоюється, що економічна ізоляція та відсутність економічного покращення можуть призвести до нових заворушень.