Американські спецслужби оприлюднили розсекречену версію доповіді розвідки про те, які іноземні держави та з якою метою і якими методами намагалися вплинути на результат виборів президента США у 2020 році.

У доповіді зазначено, що Росія та Іран поширювали дезінформацію з метою впливу на результати виборів у США.

Після оприлюднення звіту Генпрокурор спільно з американським урядом мають право ввести санкції за дії, визначені як іноземне втручання у вибори в США. Йдеться про відкрите і приховане втручання, спрямоване на те, щоб прямо або опосередковано вплинути на вибори у США.

У доповіді сказано, що іноземні держави не робили спроб прямо змінити результати голосування технічними засобами. Таким чином, розвідка довела, що заяви 45-го президента США Дональда Трампа про те, що “голоси вкрали”, – неправдиві.

Але такі іноземні держави, як Куба, Венесуела і воєнізована організація “Хезболла” намагалися інформаційно впливати на виборців. При цьому, “проникнення в інформаційний простір США державних інформаційних систем деяких країн не вплинуло на результати виборів”.

Також розвідка довела, що немає фактів, які б підтверджували заяви Трампа про те, що Китай нібито прагнув нашкодити йому і вплинути на вибори.

Втручання Китаю

Стосовно впливу Китаю він “думав, але не пішов на те, аби зробити щось, аби вплинути на зміну результатів президентських виборів в США”, – йдеться в оцінці, і зазначається, що спецслужби “дуже довіряють цим висновкам”. Рішення Китаю стояти осторонь “було обумовлено прагненням Китаю до стабільності у двосторонніх відносинах, їх імовірним судженням про те, що спроба вплинути на вибори може завдати довгострокового збитку американо-китайським відносинам, і вірою в те, що обрання будь-якого з кандидатів призведе до можливостей і викликів для Китаю”.

Втручання Ірану

У доповіді сказано, що Іран працював над підривом репутації Трампа.

“Іран провів різнобічну кампанію таємного впливу, спрямовану на те, щоб підірвати перспективи переобрання колишнього президента Трампа – хоча і без прямого просування його суперників – підірвати довіру суспільства до виборчого процесу й інститутів США, а також посіяти розкол і посилити напруженість у суспільстві в США”, – сказано в доповіді.

Втручання Росії

Вплив Росії на результат американських виборів вимірюють тим, що ця держава поширювала пропаганду й дезінформацію в соціальних мережах, а також використовувала всі можливі методи, щоб говорити про корупцію з боку Байдена і членів його сім’ї. При цьому, однією з ключових фігур називають Андрія Деркача, українського депутата, якого пов’язують з російською розвідкою. Зв’язок Деркач тримав через адвоката Трампа Руді Джуліані.

У розвідці зазначили, що президент Путін “знав і, ймовірно, керував” операціями впливу, зокрема Деркачем.

“Ми вважаємо, що Путін знав про діяльність Андрія Деркача. Деркач має зв’язки з російськими офіційними особами, а також з російськими спецслужбами”.

Також у тексті доповіді сказано, що російські оперативники не зламували виборчу інфраструктуру, але президент Росії Володимир Путін санкціонував “операції впливу, спрямовані на обмовляння кандидатури Байдена і Демократичної партії, підтримував колишнього президента Трампа, підриваючи суспільну довіру до виборчого процесу та загострюючи соціально-політичні розбіжності в США”.

Втручання в підрахунок голосів

У розвідці зазначили, що не було знайдено жодних ознак того, що будь-який іноземний суб’єкт намагався зламати або якимось іншим чином скомпрометувати будь-який технічний аспект процесу голосування на виборах 2020 року, зокрема програмне забезпечення, машини для голосування, підрахунок голосів або реєстраційні дані.

Восени США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента, а він заявив, що це — “помста демократів”.