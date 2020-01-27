Американські журналісти опублікували розслідування про те, як Іран кілька днів приховував, що літак українських авіаліній був збитий.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The Washington Post.

“Протягом кількох днів вони (офіцери” Корпусу вартових ісламської революції”, – Ред.) Відмовлялися повідомити навіть президенту Хасану Рухані, що літак було збито”, – йдеться в матеріалі.

Уточнюється, що визнати свою помилку наказав військовим Вищий керівник Ірану Алі Хаменеї тільки через 72 години після катастрофи.

У матеріалі наголошується, що під час підготовки удару по американських базах в Іраку командувач Аерокосімческіми силами “Корпусу вартових ісламської революції” генерал Амір Алі Гаджіаде безрезультатно просив уряд закрити повітряний простір над державою і припинити всі польоти.

За інформацією журналістів, чиновники боялися закривати цивільний аеропорт через можливу подальшу паніку. Також вони вважали присутність цивільних літаків стримуючим фактором проти удару США.

Повідомляється, що іранський офіцер збив український літак, тому що отримав помилкове повідомлення про наближення американських ракет, але не почув наступне спростування. В той же час військовий запитував дозвіл відкрити вогонь по літаку, проте не зміг зв’язатися з командуванням, оскільки мережа зв’язку була перенавантажена або дала сбій.

Після збиття літака генерал Гаджіаде доповів уряду про високу ймовірність того, що збито було свій (іранський) літак.

Під час прибуття генерала Гаджизаде в Тегеран наступного дня після збиття літака троє головних військових командира країни: генерал-майор Абдолрахім Мусаві, головнокомандуючий армією, генерал-майор Мохаммад Багері і генерал-майор Хоссейн Саламі, головнокомандувач Революційної гвардії знали про те, що український літак був збитий.

“Воєначальники створили секретний слідчий комітет, створений з гвардійських аерокосмічних сил, з ППО армії, а також з розвідки і кіберекспертів. Комітет і офіцери, які брали участь у стрільбі, були ізольовані і отримали наказ ні з ким не розмовляти. Свідків – офіцера, який натиснув на курок, його начальників і всіх залучених – допитували годинами. Група також розслідувала можливість того, що Сполучені Штати або Ізраїль могли зламати систему оборони Ірану або втрутитися у ефір”, – сказано в матеріалі.

Вночі в середу військовим комітетом було прийнято рішення, що літак було збито через людську помилку. В той же час, Верховний лідер Ірану Аль Хаменеї був проінформований, а президент та інші обрані чиновники досі не знали про причини того, що сталося.

Вище військове командування сперечалось між собою, чи слід розкривати інформацію про те, що літак було збито, до вилучення “чорних ящиків”. Процес розшифровки ящиків ймовірно міг зайняти кілька місяців. Військові боялися, що визнання могло б викликати в країні нову хвилю внутрішніх антиурядових протестів.

У середу ввечері спікер Об’єднаних військових сил Ірану заявив в офіційних медіа, що інформація про збиття літака є “абсолютною брехнею”.

У четвер в Іран почали прибувати перші українські розслідувачі, а західні уряди офіційно заявили, що літак було збито. В той же час, іранський уряд на всіх рівнях продовжував заперечувати правду. В цей час президент країни Аль-Рухані неодноразово дзвонив військовим командирам, але вони не відповідали.

У п’ятницю вранці уряд знову видав офіційну заяву, де назвав брехнею інформацію про те, що літак було збито. Вже через кілька годин після цього представник вищого військового командування на приватній зустрічі повідомив президенту Рухані, що це є правдою. За інформацією журналістів, президент був злий і приголомшений. Він зажадав, щоб країна негайно визнала жахливу помилку і прийняла наслідки.

“Військове командування сперечалось, що визнання може дестабілізувати країну. Рухані пригрозив своєю відставкою. Член внутрішнього кола аятоли Хаменеї (Верховного керівника Ірану – Ред.), який був присутній на зустрічі, поінформував Верховного лідера. Аятолла поставив уряду завдання готувати публічну заяву з визнанням того, що трапилося”, – йдеться в матеріалі.

Тільки в суботу вранці, через три доби після авіакатастрофи, Іран опублікував заяву з визнанням, що літак було збито через “людську помилку”.

“На цьому внутрішні розбіжності у вищих колах Ірану не закінчилися. Командування “Корпусу вартових ісламської революції” хотіло обмежитися покаранням виконавців, Рухані зажадав широкого розслідування цілого ланцюга кругової поруки серед командування, його спікер і адвокати хотіли дізнатися, чому президента не було негайно проінфоміровано” , – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.