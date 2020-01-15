Україна має труднощі з доступом до доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані.

Про це заявила на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки представник Офісу Генпрокурора України Поліна Чиж, повідомляють #Букви.

За її словами, з моменту катастрофи українська сторона відправила кілька запитів, але не отримала на них відповіді.

В першу чергу Україна просила допустити своїх експертів до роботи на місці катастрофи, участі в зборі доказів. Також був направлений запит про участь у міжнародній слідчій групі.

“На сьогоднішній день нам не надали відповідь”, – зазначила Чиж.

Вона уточнила, що іранська сторона дала неофіційну згоду на дослідження чорних скриньок в Україні в лабораторії КПІ. Але 15 січня у нашу країну так і не прилетів іранський експерт. Саме після його прибуття і перевірки умов лабораторії скриньки могли передати Україні.

“Коли іранська сторона сказала, що скриньки настільки пошкоджені, що не можуть бути досліджені в Ірані, було прийнято рішення перевезти їх в іншу країну. Було прийнято рішення, що в Україні є така лабораторія. Це Київський політехнічний інститут. 15 числа мав прибути іранський експерт, який би оглянув цю лабораторію, дав би згоду, повернувся б до Ірану, забрав скриньки і знову приїхав до України для участі в їх дослідженні спільно з нашими експертами. Вчора нами була отримана інформація, що іранська сторона не передає Україні чорні скриньки“, – наголосила Чиж.

За її словами, ця інформація поки не може бути ні підтверджена, ні спростована. В Офісі Генпрокурора підготували другий запит про правову допомогу до Ірану з проханням надати доступ до чорних скриньок.

Чиж додала, що Київ просив надати доступ українським експертам до деяких доказів – до частин літака, пасажирських сидінь та інших речей, але відповідь поки також не одержана.

Заступник генпрокурора Віктор Трепак підтвердив, що іранська сторона ускладнює доступ до матеріалів розслідування.

“Хто причетний (до катастрофи літака, – ред.) і що нам відомо? Без аналізу чорних скриньок, без доступу наших слідчих до матеріалів провадження, до місця подій, дати цю відповідь нам буде дуже складно. Нами підготовлено клопотання в рамках міжнародно-правової допомоги, ми просимо, щоб нас допустили, ми звернулися до наших партнерів-іноземців. Але без рішення держави, в якій цей злочин було скоєно, нам без їхньої допомоги цього зробити не вдасться… Сьогодні рішення про передачу нам цих матеріалів ще немає”, – заявив він.

За словами Трепака, зараз вирішується питання про створення міжнародної слідчої групи для участі в розслідуванні спільно з іноземними партнерами.

Він уточнив, що наразі вже ідентифіковані 4 тіла загиблих українців. Процес триває і повинен закінчитися 19 – 20 січня.