.Міністр доріг та міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив про безпеку польотів над країною всупереч відмові багатьох компаній від польотів у зв'язку зі збитим літаком "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані

Про це повідомляє іранське агентство MehrNews.

Як зазначив Есламі, попри ситуацію в Ірані, іранське небо є безпечним для міжнародних рейсів.

“Повна безпека іранського неба для міжнародних рейсів завжди відома у всьому світі, і цей фактор високого рівня безпеки не ставиться під сумнів”, – сказав Есламі.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.