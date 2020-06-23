Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран відправить до Франції для експертизи "чорну скриньку" пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірану.

Іранський дипломат в телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанєм зазначив, що рішення про відправку бортового реєстратора було прийнято вже давно, а реалізують його найближчим часом.

Міністр закордонних справ Заріф також повідомив свого канадського колегу про те, що Ісламська Республіка Іран вже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, порядок виплати компенсації сім’ям пасажирів, загиблих в результаті трагічного інциденту, а також виплати компенсації за український лайнер.

Однак, додав Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів, але Іран продовжує займатися цим питанням.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.