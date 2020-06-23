Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірану.
Іранський дипломат в телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанєм зазначив, що рішення про відправку бортового реєстратора було прийнято вже давно, а реалізують його найближчим часом.
Міністр закордонних справ Заріф також повідомив свого канадського колегу про те, що Ісламська Республіка Іран вже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, порядок виплати компенсації сім’ям пасажирів, загиблих в результаті трагічного інциденту, а також виплати компенсації за український лайнер.
Однак, додав Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів, але Іран продовжує займатися цим питанням.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- В інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо керівництво цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого у Тегерані пасажирського літака МАУ.