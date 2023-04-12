Про це повідомило Politico.
Дипломатичні джерела видання зазначили, що йдеться про поповнення ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет. Перхлорату амонію (ПА) є основною складовою твердого палива, що використовується для живлення ракет, завдяки своїй надійності та тривалому терміну зберігання.
Видання дізналося, що Іран провів паралельні переговори з посадовцями і підконтрольними урядам організаціями обох країн. Серед присутніх був державний російський виробник хімікатів ФКП “Анозит”. Дипломати стверджують, що переговори очолив іранський дипломат Саджад Ахадзаде — “радник з питань технологій” Тегерана в Китаї та в регіоні в цілому. Які саме китайські компанії взяли участь — невідомо.
Невідомо, яку кількість перхлорату амонію (ПА) має намір придбати Іран. Дипломати, знайомі з планами, вважають, що цього буде достатньо для створення тисяч ракет. Серед них йдеться про ракету Zolfaghar з дальністю польоту 700 км. Ця зброя використовувалася Іраном і його маріонетками на Близькому Сході останніми роками.
Дипломати вважають, що у випадку укладеної угоди — деякі з цих ракет можуть у підсумку бути розгорнуті Росією проти України.
У Китаї, Росії та Ірану не відповіли на коментарі.
Politico звернуло увагу, що переговори відбулися після “потепління відносин між Іраном, Росією та Китаєм, які вважають себе оплотом проти впливу США”. На думку дипломатів, допомога Китаю через Іран може стати одним зі способів Пекіна запропонувати Москві істотну підтримку за лаштунками.
Більша частина високоточних і балістичних ракет малої дальності Ірану базуються на твердопаливних двигунах. Країна використовує ПА для розробки ракет великої дальності під прикриттям своїх космічних програм.
Відповідно до резолюції ООН 2231, ухваленої у 2015 році, країнам заборонено постачати Ірану аміачну селітру без схвалення Ради Безпеки ООН.
- Армія РФ, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed від Ірану.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Іран, найімовірніше, збільшить постачання озброєння до Росії.