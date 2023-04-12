Іран разом з Росією та Китаєм проводить таємні переговори стосовно придбання ракетного палива. Це явне порушення санкцій ООН може дати можливість РФ поповнити свій виснажений ракетний запас.

Про це повідомило Politico.

Дипломатичні джерела видання зазначили, що йдеться про поповнення ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет. Перхлорату амонію (ПА) є основною складовою твердого палива, що використовується для живлення ракет, завдяки своїй надійності та тривалому терміну зберігання.

Видання дізналося, що Іран провів паралельні переговори з посадовцями і підконтрольними урядам організаціями обох країн. Серед присутніх був державний російський виробник хімікатів ФКП “Анозит”. Дипломати стверджують, що переговори очолив іранський дипломат Саджад Ахадзаде — “радник з питань технологій” Тегерана в Китаї та в регіоні в цілому. Які саме китайські компанії взяли участь — невідомо.