Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

“Зовсім нещодавно Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою”, – йдеться у повідомленні.

Міжнародна група дійшла висновку, що всі подальші спроби переконати Іран розпочати переговори марні, тому надалі це питання вирішуватимуть “відповідно до норм міжнародного права”.

Група висловила єдність у своєму зобов’язанні притягти Іран до відповідальності за дії та бездіяльність його цивільних та військових посадових осіб, які призвели до незаконного збивання рейсу PS752.

Нагадаємо, літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 з Тегерану до Києва було збито невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (зокрема 55 громадян Канади та 30 постійних жителів країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака із зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, та взяли на себе відповідальність. Згодом Іран повністю визнав свою провину.