Covid-19 Україна

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Іран вимагає повного скасування санкцій США для повернення до ядерної угоди

Уряд Ірану хоче, щоб США повністю скасували всі санкції проти країни. Також іранська влада відкидає будь-яке "покрокове" пом'якшення обмежень.

Субота, 3 квітня 2021, 18:17

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Прессекретар міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що Тегеран проти будь-якого поступового пом’якшення санкцій.

“Жоден покроковий план не розглядається. Остаточною політикою Ісламської Республіки Іран є скасування всіх санкцій США”, – заявив Хатібзаде.

Нагадаємо, що представники США та Ірану наступного тижня проведуть переговори через посередників у Відні. Метою переговорів в столиці Австрії є досягнення згоди протягом двох місяців.

Сторони планують домовитися про скасування американських економічних санкції проти Тегерану в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, щоб ускладнити розробку ядерної зброї.

Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту у 2018 році та ввів санкції проти Ірану, що спонукало Тегеран порушити деякі ядерні обмеження угоди.

Наступник Трампа Джо Байден хоче відродити домовленість, але Вашингтон і Тегеран не можуть вирішити, хто повинен зробити перший крок.

Іран, Китай, Росія, Франція, Німеччина та Велика Британія – усі сторони угоди 2015 року – провели в п’ятницю віртуальні переговори для обговорення можливого повернення Сполучених Штатів до угоди.

  • Раніше експрезидент США Дональд Трамп закликав лідерів РФ, Китаю, Німеччини та Франції укласти нову угоду щодо врегулювання ядерної програми Ірану.
  • Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що держава готова повернутися до дотримання всіх пунктів ядерної угоди 2015 року за умови зняття  міжнародних санкцій.
  • Трамп заявляв, що Іран погодиться на ядерну угоду у разі його переобрання.
Теги: Іран, США, ядерна угода

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