Іран вимагає повного скасування санкцій США для повернення до ядерної угоди

Уряд Ірану хоче, щоб США повністю скасували всі санкції проти країни. Також іранська влада відкидає будь-яке "покрокове" пом'якшення обмежень.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Прессекретар міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що Тегеран проти будь-якого поступового пом’якшення санкцій.

“Жоден покроковий план не розглядається. Остаточною політикою Ісламської Республіки Іран є скасування всіх санкцій США”, – заявив Хатібзаде.

Нагадаємо, що представники США та Ірану наступного тижня проведуть переговори через посередників у Відні. Метою переговорів в столиці Австрії є досягнення згоди протягом двох місяців.

Сторони планують домовитися про скасування американських економічних санкції проти Тегерану в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, щоб ускладнити розробку ядерної зброї.

Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту у 2018 році та ввів санкції проти Ірану, що спонукало Тегеран порушити деякі ядерні обмеження угоди.

Наступник Трампа Джо Байден хоче відродити домовленість, але Вашингтон і Тегеран не можуть вирішити, хто повинен зробити перший крок.

Іран, Китай, Росія, Франція, Німеччина та Велика Британія – усі сторони угоди 2015 року – провели в п’ятницю віртуальні переговори для обговорення можливого повернення Сполучених Штатів до угоди.