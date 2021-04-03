Іран вимагає повного скасування санкцій США для повернення до ядерної угоди

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Прессекретар міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що Тегеран проти будь-якого поступового пом’якшення санкцій.
“Жоден покроковий план не розглядається. Остаточною політикою Ісламської Республіки Іран є скасування всіх санкцій США”, – заявив Хатібзаде.
Нагадаємо, що представники США та Ірану наступного тижня проведуть переговори через посередників у Відні. Метою переговорів в столиці Австрії є досягнення згоди протягом двох місяців.
Сторони планують домовитися про скасування американських економічних санкції проти Тегерану в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, щоб ускладнити розробку ядерної зброї.
Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту у 2018 році та ввів санкції проти Ірану, що спонукало Тегеран порушити деякі ядерні обмеження угоди.
Наступник Трампа Джо Байден хоче відродити домовленість, але Вашингтон і Тегеран не можуть вирішити, хто повинен зробити перший крок.
Іран, Китай, Росія, Франція, Німеччина та Велика Британія – усі сторони угоди 2015 року – провели в п’ятницю віртуальні переговори для обговорення можливого повернення Сполучених Штатів до угоди.
- Раніше експрезидент США Дональд Трамп закликав лідерів РФ, Китаю, Німеччини та Франції укласти нову угоду щодо врегулювання ядерної програми Ірану.
- Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що держава готова повернутися до дотримання всіх пунктів ядерної угоди 2015 року за умови зняття міжнародних санкцій.
- Трамп заявляв, що Іран погодиться на ядерну угоду у разі його переобрання.