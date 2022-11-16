16 листопада в Ірані засудили до смертної кари ще трьох протестувальників, що посилило побоювання, що уряд вдасться до страт, щоб залякати іранців продовжувати протести проти клерикального керівництва країни.

Про це пише WSJ.

За даними судового інформаційного агентства Mizan, три невстановлені особи були визнані винними в “корупції на землі” або “веденні війни проти Бога” за ймовірні злочини, які включали вбивство або поранення співробітників сил безпеки, пошкодження громадського майна та загрозу національній безпеці.

“Корупція на землі” — це термін, який іранська влада використовує для позначення широкого кола злочинів, зокрема тих, що стосуються ісламської моралі.

Згідно із заявами судових органів, кількість осіб, засуджених до смертної кари у зв’язку з недавніми протестами, зросла до щонайменше п’яти осіб, водночас ще десятки осіб можуть опинитися під загрозою подібного покарання.

Побоювання, що держава використовуватиме смертні вироки для придушення протестів, посилюється історією президента Ебрагіма Раїсі як члена комісії, яка наприкінці 1980-х засудила до смерті тисячі ймовірних дисидентів після восьмирічної війни з Іраком. У той час Amnesty International назвала рішення про те, кого з ув’язнених слід стратити, “надзвичайним свавіллям”.

Наприкінці жовтня восьми протестувальникам були висунуті звинувачення у злочинах, за які передбачена смертна кара. Близько 1000 обвинувальних актів було висунуто у зв’язку з протестами, а публічні судові процеси очікуються в Революційному суді Тегерана “найближчими днями”, заявив прокурор Тегерана наприкінці жовтня.

Одного з осіб, засуджених у середу, звинуватили у вбивстві поліцейського та пораненні кількох інших, і засудили за “корупцію на землі”. Двоє інших засудили за “ведення війни проти Бога” за звинуваченнями, пов’язаними з ножовим пораненням офіцера служби безпеки та підпалом урядової будівлі в Пакдашті поблизу Тегерана, а також за “блокування руху та вандалізм”, повідомило інформаційне агентство Mizan.

Обидва звинувачення визначені нечітко і використовувалися в минулому для засудження дисидентів до смертної кари. Правозахисні кажуть, що Іран має історію засуджень у судових процесах без належної процесуальної процедури, і його вже давно звинувачують західні країни та іранські активісти у застосуванні тортур і насильства для отримання зізнань.

Раніше 227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням “рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень”. Протести у країні тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні, котру заарештували за “неправильне носіння хіджабу”.

Відповідно до даних правозахисної агенції, під час протестів заарештували 14 800 осіб. Як пише Iran International, цим особам загрожує смертна кара.

Протести в Ірані

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. “Докази того, що Іран допомагає РФ вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і РФ зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.