Про це повідомило американське видання “Голос Америки“.
За словами міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде, іранський уряд погодився виплатити компенсації сім’ям загиблих в авіакатастрофі.
“Ми підписали угоду про те, що ми з Іраном проведемо переговори про компенсації найближчим родичам жертв“, – сказала вона.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- В інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо керівництво цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого у Тегерані пасажирського літака МАУ.