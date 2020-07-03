Про це повідомило американське видання “Голос Америки“.

За словами міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде, іранський уряд погодився виплатити компенсації сім’ям загиблих в авіакатастрофі.

“Ми підписали угоду про те, що ми з Іраном проведемо переговори про компенсації найближчим родичам жертв“, – сказала вона.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.