Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Уточнюється, що в Тегерані в міністерство закордонних справ був викликаний посол Швейцарії Маркус Лейтнер, оскільки Швейцарія представляє в Ірані інтереси США.

“Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Аббас Аракчі висловив рішучий протест у зв’язку з погрозами, які являють собою порушення норм міжнародного права”, – сказано в повідомленні.

При цьому дипломат зазначив, що Іран відповість на будь-які дії або погрози, які стосуються територіальної цілісності і національної безпеки країни.

Також в Ірані підкреслюють, що загрози по відношенню до культурних об’єктів країни є військовим злочином, оскільки раніше Трамп заявив, що “деякі обрані об’єкти – дуже високого рівня і важливі для Ірану і іранської культури”.