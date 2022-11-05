Очільник іранського МЗС Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав, що Тегеран продавав Москві свої безпілотники. Водночас посадовець наголосив, що це було ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє IRNA.

За його словами, Іран хоче аби війна між Росією та Україною припинилась і сторони відновили перемовини. Він додав, що Іран передавав Росії безпілотники, однак це було “за декілька місяців до війни в Україні”.

“Якщо буде доведено, що Росія використовує ці безпілотники для війни проти України, ми не залишимось байдужими”, – сказав Хоссейн Амір-Абдоллахіян.

Він додав, що проводив перемовини з главою МЗС України Дмитром Кулебою і під час розмови закликав його надати докази, що РФ застосовує іранські БПЛА для атаки на Україну.

Іранський міністр також заперечив що Іран передавав Росії балістичні ракети.

“Я хотів би прокоментувати метушню, підняту деякими західними країнами про те, що Ісламська Республіка Іран передала Росії ракети та безпілотники для допомоги у війні в Україні. Те, що вони сказали про наш ракетний сектор, є брехнею”, – сказав він.

Хоссейн Амір-Абдоллахіян також заявив що оборонно-політична делегація Ірану мала намір зустрітись з українською делегацією у Європі, однак Україна відмовилась, тому що “США і деякі європейські країни, особливо Німеччина, просили Україну не брати участь у цій зустрічі”.

“Вони (західні країни – ред.) казали Україні, що поки вони хочуть запровадити санкції проти Ірану за постачання безпілотників до Росії, українці питимуть каву з іранцями у європейській країні!”, – додав іранський міністр.

Він наголосив, що після цього і відбулась телефонна розмова з Кулебою, під час якої він закликав надати задокументовані докази застосування іранських БПЛА проти України.

“Якщо їх застосування буде доведено, звичайно ми не залишимось байдужими до цього питання і наша позиція щодо війни в Україні – припинити війну, повернути сторони до перемовин і повернути біженців до їхніх домівок”, – сказав він.