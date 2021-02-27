Про це у суботу, 27 лютого, заявив найвищий чиновник служби безпеки Ірану Алі Шамхані, повідомляє Reuters.
Водночас Вашингтон заявив, що авіаудари по позиціях воєнізованої групи “Катайб Хезболла” уздовж кордону з Іраком були відповіддю на ракетні обстріли американських об’єктів.
“Нещодавні дії США посилюють і розширюють діяльність терористичної Ісламської держави в регіоні. Напад на сили антитерористичного опору — це початок нового раунду організованого тероризму”, – сказав Шамхані.
Пізніше міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн зустрівся зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом. У МЗС Іраку заявляють, що Хусейн перебуває в Ірані “для обговорення регіональних подій, включаючи шляхи збалансування відносин, уникнення напруженості та ескалації”.
За неофіційними даними, в результаті американських ударів загинув один боєць, а ще чотири поранені. Американські чиновники заявили, що адміністрація президента Джо Байдена буде діяти твердо, намагаючись уникнути великої регіональної ескалації.
Шамхані заявив, що “ми зіткнемося з американським планом відродження тероризму в регіоні”, але не уточнив, що саме має на увазі.
- Раніше повідомлялося, що американські військові в четвер, 25 лютого, обстріляли позиції іранських ополченців у відповідь на ракетні обстріли американських сил за останні два тижні. Авіаудари стали першими діями американських військових під керівництвом президента Джо Байдена. Водночас міністр оборони Ллойд Остін впевнений, що удари по американських базах здійснили ті ж шиїтські ополченці, підтримувані Іраном.