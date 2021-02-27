Американські авіаудари проти ополченців, які підтримуються Іраном на сході Сирії, спонукають до тероризму у регіоні.

Про це у суботу, 27 лютого, заявив найвищий чиновник служби безпеки Ірану Алі Шамхані, повідомляє Reuters.

Водночас Вашингтон заявив, що авіаудари по позиціях воєнізованої групи “Катайб Хезболла” уздовж кордону з Іраком були відповіддю на ракетні обстріли американських об’єктів.

“Нещодавні дії США посилюють і розширюють діяльність терористичної Ісламської держави в регіоні. Напад на сили антитерористичного опору — це початок нового раунду організованого тероризму”, – сказав Шамхані.

Пізніше міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн зустрівся зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом. У МЗС Іраку заявляють, що Хусейн перебуває в Ірані “для обговорення регіональних подій, включаючи шляхи збалансування відносин, уникнення напруженості та ескалації”.

За неофіційними даними, в результаті американських ударів загинув один боєць, а ще чотири поранені. Американські чиновники заявили, що адміністрація президента Джо Байдена буде діяти твердо, намагаючись уникнути великої регіональної ескалації.

Шамхані заявив, що “ми зіткнемося з американським планом відродження тероризму в регіоні”, але не уточнив, що саме має на увазі.