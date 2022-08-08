Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на заяву агентства.
Центр управління роботою супутника перебуватиме на території Ірану, і всі команди, пов’язані з його контролем та експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску виконуватимуться іранськими фахівцями.
“Жодна інша країна не матиме доступу до цієї інформації. Чутки про застосування супутникових зображень у військових цілях іншої країни не відповідають дійсності”, – наголосили в агентстві.
РФ готується вивести іранський супутник на орбіту з Байконуру 9 серпня.
Як раніше писала газета The Washington Post, посилаючись на західні розвідслужби, він має значно розширити можливості Тегерана зі шпигунства за військовими об’єктами на Близькому Сході. Проте перед цим, повідомляло видання, Москва мала намір використати космічний апарат для спостереження за українськими збройними силами.
- Нагадаємо, президента США Джо Байдена закликали вже визнати РФ державою-спонсором тероризму. До заяви долучилися американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсей Грем.
- Комісія із закордонних справ Сейму Латвії підтримала проєкт резолюції щодо визнання РФ державою, яка підтримує тероризм. В ухваленій у вівторок, 2 серпня, заяві члени комісії закликають країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних віз громадянам РФ та РБ.
- У Нижній палаті Конгресу США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.