Іранська космічна агенція спростувала повідомлення про можливе використання РФ розвідувального супутника "Хайям" для шпигунства за Україною. Космічний апарат підпорядковується лише Тегерану і непридатний для військових цілей інших країн.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на заяву агентства.

Центр управління роботою супутника перебуватиме на території Ірану, і всі команди, пов’язані з його контролем та експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску виконуватимуться іранськими фахівцями.

“Жодна інша країна не матиме доступу до цієї інформації. Чутки про застосування супутникових зображень у військових цілях іншої країни не відповідають дійсності”, – наголосили в агентстві.

РФ готується вивести іранський супутник на орбіту з Байконуру 9 серпня.

Як раніше писала газета The Washington Post, посилаючись на західні розвідслужби, він має значно розширити можливості Тегерана зі шпигунства за військовими об’єктами на Близькому Сході. Проте перед цим, повідомляло видання, Москва мала намір використати космічний апарат для спостереження за українськими збройними силами.