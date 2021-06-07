Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що його держава виплатила компенсації деяким родичам загиблих пасажирів рейсу МАУ, який був збитий під Тегераном у січні 2020 року.

Про це йдеться в його відеозаяві, опублікованій посольством Ірану в Україні у Twitter.

“До цього моменту дехто з родичів загиблих вже прибули та отримали компенсації. Суми компенсацій значно збільшилися, порівняно з тими обсягами, які ми повинні були виплатити згідно з нашими міжнародними зобов’язаннями. Уряд затвердив постанову, згідно з якою за кожного загиблого необхідно виплатити $150 тис. сім’ям загиблих – як іноземним, так і іранським громадянам – згідно з нормами щодо права спадкування. Політизація спеціалізованих питань нанесе шкоду всім”, – пояснив Бахарванд.

Він також повідомив, що на переговорах у Києві обговорили основні аспекти, пов’язані з катастрофою, а також питання цивільної авіації, безпеки, військової, кримінальної та судової юрисдикції.

Висловлювання Заступника Міністра закордонних справ Ірану наприкінці Третього туру перемовин з Україною стосовно рейсу #PS752 pic.twitter.com/z7C06Vidcs — IRAN in UKRAINE (@IraninUkraine) June 7, 2021

Бахарванда також розповів про судовий процес.

“До цього часу прокурор підготував обвинувальний акт, який був переданий до суду, щоб шановні судді розглянули цю справу. Зараз троє суддів вивчають цю справу. Якщо буде в цій справі виявлено недбалість, якщо буде доведена вина певних осіб, до них будуть застосовані відповідні правові заходи відповідно до закону”, – запевнив він.

Дипломат нагадав, що Іран прийшов до висновку, що “цей трагічний інцидент стався в результаті людської помилки”.

Збиття літака МАУ

8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.

На борту знаходилися 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (серед них дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – Німеччини і Великої Британії.

За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу.

17 березня 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського літака.

У ньому зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував документ і звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.

В РНБО кажуть, що Україна схиляється до версії канадського суду, що атака на літак Міжнародних авіаліній України в Ірані була терактом.