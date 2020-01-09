Про це повідомляють іранське інформаційне агентство ISNA і американський телеканал CNN.
Як повідомлялося раніше, американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою. Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
В Ірані заперечують цю інформацію. Зокрема, голова Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде в коментарі американським журналістам відкинув версію про те, що літак був збитий ракетою, обґрунтувавши свою думку тим, що в разі, якби літак був атакований, пілот не намагався б повернутися в аеропорт, а він нібито зробив це.
“Якщо ракета або реактивний комплекс потрапить в літак, він буде вільно падати. Як літак може бути збитий, а потім пілот спробує повернутися в аеропорт?”, — сказав Алі Абедзаде в ефірі CNN.
Генеральний директор Бюро по авіаційних пригодам цивільної авіації Хасан Резаіфар заявив, що у Ірану є спростування інформації про те, що їхня ракета помилково збила український літак.
“Ми не знайшли жодної документації з цього питання досі, але ми готові представити наші докази в присутності всіх засобів масової інформації, щоб спростувати це твердження”, — заявив він в коментарі ISNA.
Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Розвідслужби західних країн за попередньою розслідування назвали ймовірною причиною аварії літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Тегерані технічну несправність.
- Згідно з попереднім звітом іранських слідчих, літак української авіакомпанії МАУ загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. А виявлені на місці трагедії “чорні ящики” отримали пошкодження.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав основні версії авіакатастрофи в Ірані. Серед них — ураження літака зенітної російською ракетою.