В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранською ракетою.

Про це повідомляють іранське інформаційне агентство ISNA і американський телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою. Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.

В Ірані заперечують цю інформацію. Зокрема, голова Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде в коментарі американським журналістам відкинув версію про те, що літак був збитий ракетою, обґрунтувавши свою думку тим, що в разі, якби літак був атакований, пілот не намагався б повернутися в аеропорт, а він нібито зробив це.

“Якщо ракета або реактивний комплекс потрапить в літак, він буде вільно падати. Як літак може бути збитий, а потім пілот спробує повернутися в аеропорт?”, — сказав Алі Абедзаде в ефірі CNN.

Генеральний директор Бюро по авіаційних пригодам цивільної авіації Хасан Резаіфар заявив, що у Ірану є спростування інформації про те, що їхня ракета помилково збила український літак.

“Ми не знайшли жодної документації з цього питання досі, але ми готові представити наші докази в присутності всіх засобів масової інформації, щоб спростувати це твердження”, — заявив він в коментарі ISNA.