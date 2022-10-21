Іран закликав своїх громадян виїхати з України

Міністерство закордонних справ Ірану закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України, а тих, хто вже тут - виїхати.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби іранського МЗС.

У відомстві зауважили, що “у зв’язку з ескалацією військового конфлікту та посиленням нестабільності в Україні” всім іранським громадянам рекомендовано утриматись від поїздок “до цієї країни”.

Усім іранцям. які вже перебувають в Україні, МЗС Ірану порадило виїхати “з цієї країни”, аби “зберегти своє життя та безпеку”.

У відомстві порадили іранцям зберігати спокій, а у разі потреби звертатись до посольства Ірану у Києві.