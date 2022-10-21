Іран закликав своїх громадян виїхати з України

Про це йдеться у повідомленні пресслужби іранського МЗС.
У відомстві зауважили, що “у зв’язку з ескалацією військового конфлікту та посиленням нестабільності в Україні” всім іранським громадянам рекомендовано утриматись від поїздок “до цієї країни”.
Усім іранцям. які вже перебувають в Україні, МЗС Ірану порадило виїхати “з цієї країни”, аби “зберегти своє життя та безпеку”.
У відомстві порадили іранцям зберігати спокій, а у разі потреби звертатись до посольства Ірану у Києві.
- 18 жовтня під посольством Ірану у Києві відбулася акція протесту. Учасники акції закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а також запровадити санкції проти країни, яка постачає російському режиму дрони. Під час акції також закликали притягнути до відповідальності організаторів та виконавців теракту проти українського літака, збитого в небі над Тегераном у 2020 році.