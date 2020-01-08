Військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Атаки тривали 30 хвилин, включаючи 22 снаряди, 17 з яких приземлилися на базі Аль-Асад, включаючи два, що не вибухнули. Ще п’ять ракет вразили місто Ербіль на півночі.

Іран обстріляв дві військові бази, на яких знаходилися американські військові.

У Пентагоні говорили про те, що США випустили більше 12 ракет. Офіційний представник Пентагону Джон Хоффман заявив, що Іран випустив понад десяток ракет по авіабазі Аль-Асад, де знаходяться війська США, а також по базі американських і коаліційних сил в місті Ербіль. Хоффман додав, що Пентагон оцінює збиток, завданий атаками.

“Днями, у відповідь на іранські загрози, Пентагон ухвалив всі необхідні заходи для захисту нашого персоналу і партнерів. Ці бази знаходилися в стані підвищеної готовності через ознаки того, що іранський режим планував атакувати наші сили і інтереси в регіоні”, – заявив він.

При цьому, влада Ірану офіційно підтвердила, що вони стоять за нападом і незабаром плануються інші. У державному агентстві IRNA зазначили, що обстрілювали Аль-Асад близько 5:30 ранку за місцевим часом.

У CNN уточнили, що іранці атакували авіабазу Аль-Асад, яка знаходиться в 160 км на Захід від Багдада. Крім американців, на базі також могли бути британці. Також тривав ракетний обстріл по аеропорту Ербілі, на півночі країни. Що стосується обстрілу аеропорту, то по цьому об’єкту військові стріляли двічі, але одна ракета впала на території об’єкта не розірвавшись, а друга вибухнула за межами території, використовуваної військовими.

У IRNA також зазначили, що метою атаки була американська повітряна техніка, доповнивши повідомлення “фото підтвердженням”.

Після цього очільник Генштабу збройних сил Ірану, генерал Мохамед Бакері, заявив, що це перший напад, але вони готові до нових дій, тому, якщо США продовжать стели, то іранські атаки будуть сильнішає.

В американських ЗМІ повідомили, що в результаті ракетних атак загиблих серед військових немає.

Президент США Дональд Трамп лише заявив, що “все добре”, і пообіцяв зробити офіційну заяву вранці.

У британському The Guardian зазначили, що іранські ЗМІ припускають, що відсутність жертв серед американських військових вказує на те, що ракетні обстріли були “показовою помстою за Сулеймані”.

“Іран ретельно продумав цей удар, щоб задовольнити свою внутрішню аудиторію, що за смерть Кассема Сулеймані публічно помстилися, і в той же час дає США можливість не реагувати і не загострювати конфлікт”.

Важливо зазначити, що внаслідок ракетного обстрілу Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало обмеження на польоти над Іраном і Іраком.