Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Повідомляється, що для доставки на орбіту супутника Noor (light) була використана ракета-носій “Messenger”.
Влада Ірану не повідомляє про додаткові технологічні деталі.
Відзначимо, що запуск відбувся в період високої напруженості у відносинах зі США з приводу ядерних ракетних програм Тегерана і через кілька місяців після того, як верховний військовий командир Ірану Кассем Солеймані був убитий в Багдаді 3 січня.
- Нагадаємо, через три місяці після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, США оголосили нагороду мільйонів американських доларів за подробиці про Мохаммада Кавтарані, ліванського лідера Хезболли, який частково замінив Сулеймані в Іраку.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф дав свою оцінку ймовірності відкритого військового протистояння між Вашингтоном і Тегераном.