У Революційної гвардії Ірану заявили, що запустили перший військовий супутник, який вийшов на орбіту.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що для доставки на орбіту супутника Noor (light) була використана ракета-носій “Messenger”.

Влада Ірану не повідомляє про додаткові технологічні деталі.

Відзначимо, що запуск відбувся в період високої напруженості у відносинах зі США з приводу ядерних ракетних програм Тегерана і через кілька місяців після того, як верховний військовий командир Ірану Кассем Солеймані був убитий в Багдаді 3 січня.