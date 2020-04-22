Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що для доставки на орбіту супутника Noor (light) була використана ракета-носій “Messenger”.

Влада Ірану не повідомляє про додаткові технологічні деталі.

Відзначимо, що запуск відбувся в період високої напруженості у відносинах зі США з приводу ядерних ракетних програм Тегерана і через кілька місяців після того, як верховний військовий командир Ірану Кассем Солеймані був убитий в Багдаді 3 січня.